Yan Yalego et Ukulélé in Marseille Le Non-Lieu, 26 mars 2022, Marseille. Yan Yalego et Ukulélé in Marseille

Le Non-Lieu, le samedi 26 mars à 20:30

Quand les joueurs de Ukulélé se rencontrent, que font-ils? Hé bien, vous le saurez en venant le 26 mars à 20h30 au NON-Lieu! Il y aura Yan Yalégo, son groupe d’élèves du samedi et le UKUlélé In Marseille club au complet! PAF: 6€ + adh. / Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle MERCI DE RESERVER !

6€ + adhésion

♫♫♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:00:00

