YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS Le Non-Lieu, 26 février 2022, Marseille. YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS

Le Non-Lieu, le samedi 26 février à 20:30

YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS Partagent la scène Cajun, country, American folk, blue grass, honky tonk et outlaws Chanteur, guitariste et ukuléliste, Yan YALEGO joue / a joué depuis une trentaine d’années du blues, du folk du jazz et de la chanson dans une dizaine de formations différentes. Connu sur la scène internationale de l’ukulélé, il s’est produit dans les cuisines (Kitchen Parties) des deux côtés de l’Atlantique, en Europe du Nord, a tourné dans toute l’Australie et est apparu régulièrement sur les planches des festivals spécialisés. A ce jour le FBI ne nous a communiqué aucune information sur JB…oulaw notoire ! PAF: 7€ + adh. Rés. : 06 82 58 22 49

7€ + adhésion

♫COUNTRY♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Non-Lieu Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Non-Lieu Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS Le Non-Lieu 2022-02-26 was last modified: by YAN YALEGO ET JOHNNY BARREL COUNTRY BAND AND ALL STARS Le Non-Lieu Le Non-Lieu 26 février 2022 Le Non-Lieu Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône