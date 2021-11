Yan Wagner Rocher de Palmer, 4 mars 2022, Cenon.

Yan Wagner

Rocher de Palmer, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

Ce son de synthé et cet air de new wave ont comme un petit goût d’eighties qui nous transportent immédiatement sur le dance floor, avec des épaulettes XXL, des jambières fluos et des sneakers blanches ! Yan Wagner a l’air d’un golden boy ténébreux. En apparence. Heureusement pour nous, le franco américain a préféré embrasser une carrière de chanteur, compositeur et interprète. Evidemment qu’avec sa voix fringante et sa moue désenchantée, on entre sans résistance dans son univers électro pop. Couleur chaos son dernier album est une pépite magnétique truffée de sons addictifs « où la musique grouille de vie », où le français remplace l’anglais sans rougir, où le jeu de mot se joue sans abus, où le funk psychédélique se taille une place de choix. Yan Wagner est de retour après une longue absence, il serait de bon ton de ne pas rater le rendez-vous de ce dandy envoûtant.

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Yan Wagner, Rocher de Palmer, Cenon

