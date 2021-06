Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Yan Pei Ming, Le Rêve Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Yan Pei Ming, Le Rêve Musée des Beaux-Arts de Dijon, 3 juillet 2021

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux-Arts de Dijon

Par son format, l'absence de figuration, le traitement heurté et la peinture éclaboussée, Le rêve s'inscrit dans l'ensemble moins connu des paysages. Malgré l'absence de toute allusion directe à la nature, l'œuvre n'est pas abstraite : la composition en forme de clairière/cavité, source lumineuse éclairant un magma mi-minéral mi-végétal, est propice aux associations avec un paysage métamorphosé ou recréé.

