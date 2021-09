Angers Grand Théâtre d'Angers Angers, Maine-et-Loire Yan Levionnois et Guillaume Bellom duo violoncelle/piano Grand Théâtre d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Yan Levionnois et Guillaume Bellom duo violoncelle/piano Grand Théâtre d’Angers, 21 octobre 2021, Angers. Yan Levionnois et Guillaume Bellom duo violoncelle/piano

Grand Théâtre d’Angers, le jeudi 21 octobre à 20:00

Debussy Sonate violoncelle/piano ——————————– Sibelius Malinconia op. 20 ————————– Piazzolla Le Grand Tango ———————— Webern Drei kleine Stücke op. 11 Fauré Sicilienne op. 78 ——————————————————– Janácek Pohádka ————— Bartók Rhapsody n° 1 BB. 94c —————————- Liszt La lugubre gondole ———————— Yan Levionnois et Guillaume Bellom nous invitent à un voyage musical à travers le monde où se côtoient le tango argentin de Piazzolla, les mystères mélancoliques du finlandais Sibelius, les rythmes folkloriques hongrois de Bartók, la délicatesse française de Fauré et les fulgurances expressionnistes de l’autrichien Webern… ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Mais ces œuvres racontent aussi des histoires : dans la Sonate de Debussy, inspirée des arlequinades de la Commedia dell’arte, le violoncelle, avec ses effets de style et imitant la mandoline, figurerait un Pierrot fâché avec la lune… —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Quant à Pohádka de Janácˇek, incarnation des charmes de la Bohême, ce conte instrumental narre la rencontre entre le fils du tsar et sa fiancée, la fille du diable. ——————————————————————————————————————————————————————– L’œuvre de Liszt résume un peu tout cela : il composa La Lugubre gondole après avoir été impressionné par la série de tableaux commencée par Böcklin en 1880 : L’Île des morts. Mais, conçue quelques mois avant la mort de Richard Wagner à Venise, où Liszt s’était installé durant l’hiver 1882-1883, on a aussi pu voir dans cette étrange élégie remplie de chromatismes un terrible pressentiment… ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

TARIFS plein tarif 28€-20€-16€ tarif réduit 26€-18€-14€ moins de 25 ans 3€ le soir du concert à partir de 19h

Un voyage musical où se côtoient Piazzolla, Sibelius, Liszt, Fauré et Webern Grand Théâtre d’Angers Place du Ralliement 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Grand Théâtre d'Angers Adresse Place du Ralliement 49100 Angers Ville Angers lieuville Grand Théâtre d'Angers Angers