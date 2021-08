Yan chante Vian Loches, 3 octobre 2021, Loches.

Yan chante Vian 2021-10-03 15:30:00 – 2021-10-03

Loches Indre-et-Loire Loches

EUR Depuis de nombreuses années, Yann Beaujouan voyage entre le jazz, les musiques du monde et la chanson française, qu’il interprète avec maestria en les arrangeant soigneusement, les passant au crible de son imagination, en les rendant toujours plus sensibles, nomades et passionnés.

Aujourd’hui il se concentre sur Boris Vian. Difficile de choisir, le temps d’un concert, entre les plus de 500 chansons et poèmes écrits par l’auteur, mais pari tenu ! Une sélection de textes, grands standards et peu connus, sur des musiques métissées et jazz, tel est le partage promis pour faire perdurer le génie avant-gardiste de « Bison Ravi ».

cchaptal@sfr.fr +33 6 81 96 71 58

Lions club Loches

