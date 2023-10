HABITER BOIS – Visite d’une réalisation REI Habitat conçue par l’architecte KENGO KUMA _ Yama-Tani (Paris 19ème) Yama Tani Paris, 13 octobre 2023, Paris.

HABITER BOIS – Visite d’une réalisation REI Habitat conçue par l’architecte KENGO KUMA _ Yama-Tani (Paris 19ème) Vendredi 13 octobre, 10h00 Yama Tani Gratuit, sur inscription

Bijou architectural signé Kengo Kuma, Yama Tani instaure un dialogue permanent entre nature et urbanité, entre calme et effervescence, cet îlot incarne les nouvelles sensations urbaines. L’écriture des façades raconte Yama Tani en poésie. En échos à l’art traditionnel japonais, l’origami, le jeu de plis fait danser la lumière créant ainsi sensualité et vibration particulière. Le choix du matériau bois en intérieur réserve aux futurs propriétaires confort et bien-être. Yama Tani apporte une réelle « chaleur ajoutée » urbaine au 19e arrondissement !

Visite sur inscription réalisée par REI Habitat, promoteur spécialisé dans la construction de bâtiments collectifs en structure bois

Promoteur : REI Habitat

Architecte : Kengo Kuma

Photographie : REI Habitat

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

Yama Tani 4 bis passage Crimée, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

REI Habitat