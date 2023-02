YALLA MY FRIENDS THEATRE PAVILLON NOIR AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

YALLA MY FRIENDS THEATRE PAVILLON NOIR, 10 février 2023, AIX EN PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00. Tarif : 25.0 à 25.0 euros. BALLET PRELJOCAJ (Lic.1-146661, 2-112311&3-112312) présente ce spectacle. Cette création est un appel à aller de l'avant. Pour Adel El shafey, elle représente bien plus qu'un clin d'œil à ses origines égyptiennes. Le chorégraphe y voit une question de dynamisme, d'énergie et de résilience car il a dû « réapprendre à vivre avec un nouveau corps », suite à l'amputation d'un lobe pulmonaire. Quatre danseurs aux expériences très diverses vont cheminer vers la lumière. Ensemble ! PMR : 0442934800 Adel Islam El Shafey El Shafey THEATRE PAVILLON NOIR AIX EN PROVENCE 530 av Mozart Bouches-du-Rhone

