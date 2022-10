YALLA BYE Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Aude Yalla Bye ! est un chassé-croisé entre Clea et Raymond. Lui, a quitté son pays pour vivre en France et pour échapper à la guerre. Elle, a choisi Beyrouth comme destination de vacances. Mais pourquoi Beyrouth plutôt que Berlin ? Et d’où vient son attrait pour les villes détruites ? Beyrouth, pour elle, c’est la ville de tous les possibles. Paris, pour lui, c’est la ville de toutes les opportunités. Chacun est en quête de ce qu’il n’a pas. Elle est allée chercher les bribes d’un élan brisé. Il cherche un endroit pour amarrer son rêve. Le fil de l’écriture est entre le rêve et l’histoire, entre le Liban et la France.

Cie Amonine

+10 ans

