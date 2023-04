YALLA! #2 : Tunis sur Seine Festival Launch party le chinois de Montreuil, 28 avril 2023, montreuil.

Le vendredi 28 avril 2023

de 21h00 à 05h00

.Tout public. A partir de 18 ans. payant

Soirée de promo à l’occasion de la 3ème édition du Festival Tunis sur Seine (Hip hop, Baile Funk, House, Techno )

Pour cette deuxième session de « YALLA! » Vous êtes conviés.es pour venir déguster une Chakchouka musicale 100% tunisienne aux saveurs multiples.

Composée de rap et flows épicés, puis mijotée dans une sauce Baile funk aux saveurs afro-maghrébines, le tout, parfumé avec un zeste de house et techno issus des talents du terroir et cuit sur un feu doux.

Yalla !#2 sera une sorte d’avant-goût de la 3ème édition de Tunis Sur Seine Festival et dont on dévoilera la date et le programme officiel bientôt.

Line up :

21h: Concert live Hip-Hop

Medusa TN & Guests (Release party)

23h: Clubbing

Astrid ( Dj set downtempo- Techno

Lanx from 909 ( Dj set House – acid)

Missy Ness ( Dj set Hip hop arabe)

Pekodjinn ( Live set – Baile funk – Afromaghreb)



C’EST QUOI YALLA! ??

YALLA ! est une série de concerts live lancée par l’association « Tunis sur Seine » pour découvrir la crème de la crème de la scène alternative arabe, maghrébine, africaine et méditerranéenne. C’est une invitation ouverte à un voyage sonore sans frontières, multiculturel et multi genre sous le signe de la diversité, convivialité et partage.

le chinois de Montreuil 6 place du marché 93100 montreuil

