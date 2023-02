Yali et le Feu LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Yali et le Feu LA COMEDIE DE TOULOUSE, 23 février 2023, TOULOUSE. Yali et le Feu LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 11:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Yali a perdu le feu dans son jardin, elle est désespérée. Son amie Tlaku l'opossum mexicain va tenter de l'aider. Pour cela elle devra surmonter ses peurs avec l'aide du public !Musique, comptines et plein de surprises vous embarqueront dans un monde magique haut en couleurs !Auteur et interprète : Monty VERDUGOSpectacle conseillé de 2 à 7 ansDurée du spectacle : 35 min

Spectacle conseillé de 2 à 7 ans

Durée du spectacle : 35 min .14.0 EUR14.0.

