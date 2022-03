Yakuba Auditorium Paul Méry, 12 mars 2022, Lormont.

Yakuba

Auditorium Paul Méry, le samedi 12 mars à 10:00

Yakuba fait venir la pluie… Ceïba Caronni et Félix Lacoste proposent aux tout-petits et aux plus grands, une balade musicale aux sonorités puisées aux quatre coins du monde ! Ils ont choisi des compositions pleines de poésie qui invitent au voyage : musiques traditionnelles d’Afrique, des Caraïbes et d’Amérique du Sud. On trouve dans ce carnet de voyage musical plusieurs langues (portugais, brésilien, créole, français, bambara malien), et plusieurs couleurs d’instruments : guitare, cajon, petites percussions et jolies voix ! C’est une histoire qui se partage, c’est une histoire de pluie qui ne vient pas, l’histoire du petit Yakuba qui veut faire venir la pluie…. [https://youtu.be/pbjLjJxeQJM](https://youtu.be/pbjLjJxeQJM) + d’infos : krakatoa.org [Programmation annuelle](https://bit.ly/jeunepublic2122)

Entrée gratuite sur réservation.

Spectacle musical jeunesse par l’association Transrock – Krakatoa dans le cadre des P’tites heures du live.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T11:00:00