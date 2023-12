Yakko + Difference + Taklit L’international Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

L’Inter présente:

YAKKO

(Paris, FR – Indie Pop)

Avec ses influences pop aux contours rock et groovy, ce quintet nord-parisien propose une musique énergique et solaire.

Laissez-vous transporter par la voix envoûtante de sa chanteuse.

Fermez les yeux. Vous êtes sur une plage ensoleillée, à l’heure dorée, la douce chaleur du soleil sur la peau.

https://linktr.ee/yakko_music

https://www.instagram.com/yakko_music

DIFFERENCE

(Paris, FR – Post-Punk)

Après s’être rencontrés en 2017, alors qu’il suivaient la même formation musicale, Pedro et Baptiste deviennent inséparables.

C’est début 2021 qu’ils créent ensemble le projet DIFFERENCE, avec l’envie de défendre un projet porté par le live. Auteurs-compositeurs et interprètes, ils remettent à l’ordre du jour une scène post punk française oubliée, à travers des morceaux qui oscillent entre ombre et lumière, portés par la puissance de leurs voix et de leurs textes.

https://www.facebook.com/difference.inter

https://www.instagram.com/difference.inter/

TAKLIT

(Paris, FR – Indie Pop)

https://www.instagram.com/taklit.music/

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : Gratuit

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

