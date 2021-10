Yakir ARBIB Trio Sunset & Sunside, 30 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 30 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

Le mercredi 1 décembre 2021

de 21h30 à 23h30

Avec l'aide de ses complices, Yakir Arbib se permet à tout instant d'improviser sur une musique aussi riche qu'inattendue repoussant un peu plus, et à sa manière, les frontières du Jazz.

Tous ceux qui ont eu la chance de découvrir le pianiste Yakir Arbib sur scène vous le diront : Yakir est un musicien hors du commun. Hormis une immense sensibilité, c’est également un improvisateur fantastique doté d’une liberté technique infinie et d’une virtuosité incroyable. C’est donc la formule en trio que Yakir Arbib a choisi pour enregistrer son nouvel album «THREE COLORS». D’emblée, le trait d’union entre le jeu magistral de Chris Jennings à la contrebasse et le groove énergique du batteur Roberto Giaquinto apparaissent ici comme une évidence pour embellir la palette sonore du pianiste. Yakir nous offre huit compositions originales avec des thèmes qui vous transportent dès les premières notes et deux standards revisités : «YOU GO TO MY HEAD» et «MOMENTS NOTICE». Avec l’aide de ses complices, Yakir Arbib se permet à tout instant d’improviser sur une musique aussi riche qu’inattendue repoussant un peu plus, et à sa manière, les frontières du Jazz. THREE COLORS est un album de toute beauté où se greffent avec agilité de somptueuses touches de couleurs.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3581/7761/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Date complète :

