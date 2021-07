YAKASSE-ME Leuc, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Leuc.

YAKASSE-ME 2021-07-02 – 2021-07-02

Leuc Aude Leuc

Le Collectif Yakassé-Mé regroupe une dizaine de percussionnistes pour autant de danseuses, tous passionnés par la culture musicale d’Afrique de l’Ouest. Embarquement immédiat pour un voyage rythmé et ensoleillé entre Carcassonne et Bamako, au son des djembés et autres dum dum…la danse se fait de plus en plus intense, la transe n’est plus très loin !

