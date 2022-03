Yakamoz invite Plasma, CYE, SUSHE… L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Yakamoz invite Plasma, CYE, SUSHE… L’Alimentation Générale, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 20h00 à 01h00

gratuit

Pour cette première à l’ALG ils ont invité leur amis du groupe PLASMA (pop rock) pour un live bien chaud ! YAKAMOZ s’invite à l’Alimentation générale ! Pour cette première à l’ALG ils ont invité leur amis du groupe PLASMA (pop rock) pour un live bien chaud ! Puis une programmation 100% féminine avec : CYE, SUSHE et d’autres TBA… (dj sets electronic, house, techno) L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-03-24#.Yi9lYyHJ–k https://www.facebook.com/events/391420782430832 Concert;Musique

