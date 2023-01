Yaïr Barelli – ZAMAN contre sans toi Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Yaïr Barelli – ZAMAN contre sans toi Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 20 janvier 2023, Paris. Le lundi 23 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

Le samedi 21 janvier 2023

de 18h00 à 19h00

Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

. payant

Entre présence et absence, l’histoire d’une impossible rencontre… Se rapprocher pour mieux ensuite se séparer ? Être le jouet des temps difficiles et odieux ? Surtout, ne pas abandonner, faire avec et contre tout, résister, même si être seul transforme ce qui a été pensé, dansé, inventé, espéré. ZAMAN contre sans toi est donc un duo devenu solo, interprété par Yaïr Barelli. Une histoire impossible qui se réalise malgré tout. Une absence qui pourtant emplit le plateau et dialogue avec le présent. Ainsi l’objet même de ce voyage est une sorte de duplex musical et sportif, une virée dans l’univers de chacun, une visite chez l’Autre, une flânerie touristique et artistique, au-delà des vicissitudes. « Un creux dans l’espace marquera la place de l’absent.» Et la danse sera. + d’infos Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 av. Gabriel 75008 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© by association Yaïr Barelli – ZAMAN contre sans toi

