Bouguenais Centre Marcet Loire-Atlantique, Nantes Yaïa – Annette, de mare a hija – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Yaïa – Annette, de mare a hija – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet, 28 avril 2022, Bouguenais. 2022-04-28

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 16 € / Gratuit pour les moins de 10 ansRéservations : 07 69 95 22 83 ou sur lenouveaupavillon.com Concert témoignage. Leïla Mendez, par sa famille maternelle, est d’origine séfarade, son père étant kabyle algérien. Cette histoire personnelle l’a amenée à questionner ses racines et à fonder en 2014 le groupe Yaïa, dédié aux romances judéo-espagnoles. En 2020, Leïla eut l’opportunité de collecter le témoignage d’Annette Cabelli-Florentin, rescapée d’Auschwitz, une des dernières personnes dont la langue maternelle était le judéo-espagnol. Cette rencontre, filmée, est mise en dialogue dans le concert avec la musique de Yaïa, nourri des morceaux partagés par Annette. Michel Taïeb : guitare, percussions – Michel Schick : clarinette, saxophone, ukulélé – Jean Laurent Cayzac : contrebasse, basse électrique – Leïla Mendez : chant Centre Marcet adresse1} Bouguenais 44340 http://lenouveaupavillon.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet Bouguenais