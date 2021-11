Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Yaïa – Annette de mare a hija L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-concert documentaire | Yaïa – Annette de mare a hija Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées En 2020, Leïla Mendez, du groupe de chants séfarades Yaïa, rencontre l’une des dernières personnes encore en vie à avoir le judéo-espagnol comme langue maternelle : Annette Cabelli, originaire de Thessalonique. Le groupe compose dès lors un univers musical pour entrer en dialogue avec le témoignage filmé de cette femme au destin dense et chahuté. Entre film documentaire, chansons « atmosphériques » et poèmes en ladino, c’est toute l’histoire du peuple juif séfarade au XXe siècle que nous raconte « Annette de mare a hija ». Concerts -> Autre concert L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

