Yacine Sif El Islam – Sola Gratia Jeune Théâtre National, 6 décembre 2022, Paris.

Du mardi 06 décembre 2022 au mercredi 07 décembre 2022 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

mardi, mercredi

de 18h00 à 19h00

. payant De 6 € à 12 €

Du traumatisme d’une agression homophobe, Yacine Sif El Islam fait un puissant monologue, pour une plongée à rebours dans les souvenirs d’une vie marquée trop souvent par l’intolérance.

dans le cadre du Festival Impatience 2022

Au départ, il y a un fait divers, une agression homophobe comme on en voit trop souvent passer dans la presse quotidienne ou sur les réseaux sociaux : deux hommes insultés et agressés en pleine rue parce qu’ils forment un couple. Yacine Sif El Islam a la joue tranchée et son compagnon Benjamin Yousfi un couteau planté dans le dos. Comment survivre à la peur, la douleur et la colère ?

Comme un exorcisme et une radioscopie de notre société, Yacine Sif El Islam livre un texte puissant et poétique, dans lequel il revient sur trente années d’une vie jalonnée d’incidents et d’agressions racistes et homophobes. Derrière lui, de dos, Benjamin Yousfi brode sur une grande pièce de tissu blanc les questions que la police lui a posées lors de sa déposition. Portée par la création sonore de Benjamin Ducroq, Sola Gratia est la tentative de rendre fertile un champ de ruines.

Jeune Théâtre National 13, rue des Lions Saint-Paul 75004 Paris

