SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. « Il est sérieux lui avec son titre ? Bah ouais ! » Descriptif : « Oh, pour une fois qu’un mec peut assumer ce genre de phrases sans trop faire le mytho, autant en profiter… En plus ca risque d’être un peu plus long que prévu l’équipe 50 minutes de plaisir, c’est ce qu’on va essayer de passer tous ensemble dans cette salle de spectacle. 50 minutes de plaisir, sous forme de rires, de discussions, d’impro, de mouvements de sourcils, de passements de jambes, d’essayages de leggings ! J’raconte n’importe quoi… Comme tu peux le voir, j’suis pas très bon pour me vendre moi-même. Du coup, j’te mets ci-dessous une description classique et froide du spectacle à la 3e personne, qui sera bien plus efficace. Allez, viens au spectacle maaaan ! » La fameuse description froide et classique : Après avoir écumé les plateaux de stand-up de toute la France, de Paris à Marseille, de Nantes à Lyon, après avoir organisé des spectacles dans toutes les salles possibles et imaginables de l’hexagone (en ce moment même, il joue en prison et prépare un show en chicha), Yacine lance enfin son propre spectacle : « Yacine vous procure 50 minutes de plaisir ». Derrière ce titre très prétentieux (« trop prétentieux »), Yacine vous présente un spectacle simple dans lequel il raconte les péripéties de la vie d’un jeune homme de la vingtaine, sa relation avec les femmes, avec sa famille, sa vision du monde actuel, des réseaux sociaux, de la politique… Un moment de partage, de rires et d’émotions durant lequel, assurément, Yacine… vous procure 50 minutes de plaisir ! « Palala !!! Comment on retombe bien sur ses pattes, j’t’avais dit ou pas que c’était plus convaincant à la 3e personne ?! Allez, vas-y ! Maintenant… Viens au spectacle »Information pratiques : Métro Vieux Lyon / Station Velo’V / Parking St GeorgesArrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle Yacine Rharbaoui

LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône

