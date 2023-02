YACINE MALEK TRIO AVEC LINLEY MARTHE & JEAN-FRANÇOIS LUDOVICUS Le Baiser Salé, 12 mai 2023, Paris.

. payant Tarif sur place : 30 EUR Tarif web : 28 EUR

Yacine Malek, Linley Marthe et Jean-François Ludovicus, un trio hors du commun !

Yacine Malek piano/compos/direction artistique, Linley Marthe basse, Jean-François Ludovicus batterie

Porté par le succès de son Yacine MALEK & Orientalo Project, le pianiste français d’origine kabyle prend un tournant et offre une formule bien plus qu’intimiste. Il se met à nu et revient à l’essence même de sa musique, affirmant encore et toujours sa passion pour la mélodie et le rythme.

Pianiste, compositeur, interprète et arrangeur, au service de l’émotion portée par une rythmique que l’on ne présente plus sur la scène du jazz français : Linley Marthe à la basse, et Jean-François Ludovicus à la batterie.

Yacine Malek rencontre Michel Petrucciani lors d’un concert en piano solo à Annecy. De ce dernier il apprendra beaucoup, notamment un sens aigu du rythme, une grande rigueur dans l’exécution, et un don éclatant pour la mélodie et l’improvisation. A la recherche de lumière, de culture et d’expériences, Yacine Malek est aussi un artiste passionné qui collabore avec des artistes tels que Florent Pagny, Vianney, Gérard Blanc, Corneille, Hélène Ségara, Talia.

Linley Marthe est considéré comme l’un des bassistes de jazz le plus important de sa génération. Il se sert de son héritage culturel pour combiner les influences du jazz, de la musique africaine, et de la musique indienne. Son talent est apprécié et demandé notamment par Lionel et Stéphane Belmondo, Dave Liebman, Jean-Marie Ecay et bien d’autres ! Il touche le public par sa nervosité de jeu, son sens du rythme et sa virtuosité.

Jeff Ludovicus a grandi en écoutant Sting & Prince, Al Jarreau. C’est un batteur qui prend son temps. Ralenti des battements, vitalité sereine des maracas, tambours-penseurs des vieux espaces. Sa sensibilité rythmique fait danser le voile de la mélancolie et sa subtilité, Jeff Ludovicus l’a forgée en accompagnant Saint-Germain, Idrissa Diop, Imany ou encore Tony Chasseur.

Un trio intense et irrésistible, à vivre absolument…

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20230512

