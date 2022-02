YACHT CUP 2022 Plage de La Baule, 15 avril 2022, La baule.

YACHT CUP 2022

du vendredi 15 avril au lundi 18 avril à Plage de La Baule

Le Yacht Club de La Baule renoue avec la course au large La YACHT CUP créée en 2017 est une co-organisation YACHT CLUB de LA BAULE et LOIRE ATLANTIQUE COURSE AU LARGE. La YACHT CUP propose un parcours hauturier et technique : La Baule, Ile de Sein, La Baule. Un parcours simple, s’agissant depuis la baie de La Baule, d’aller virer la cardinale de la chaussée de SEIN. Le Trophée “François-Xavier BALEY” y est remis en jeu, chaque année. «Les talents s’affrontent en mer, l’art de vivre se partage à terre.» Inscriptions : [http://https://www.la-cl.com/inscription-a-la-yacht-cup-2022-v2/](http://https://www.la-cl.com/inscription-a-la-yacht-cup-2022-v2/)

Plage de La Baule Lieu de RDV exact communiqué lors de l’inscription 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T19:00:00