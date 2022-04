Yacht Club Landais – Portes Ouvertes Club de Loisirs Soorts-Hossegor, 16 avril 2022, Soorts-Hossegor.

Yacht Club Landais – Portes Ouvertes Club de Loisirs Yacht Club Landais – Plage du Rey 2987 avenue du touring club Soorts-Hossegor

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 17:00:00 Yacht Club Landais – Plage du Rey 2987 avenue du touring club

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor

EUR Le club de loisirs du Yacht Club Landais met les voiles pour une après midi dédiée à la découverte des activités nautiques encadrées sur le Lac d’Hossegor pour les 6 à 17 ans.

Vous aurez l’occasion de pratiquer différents supports de glisse : Catamaran, Kayak, Stand up paddle, Planche à voile et de découvrir la faune et la flore du Lac d’Hossegor. Les inscriptions sont ouvertes. Inscrivez-vous par téléphone.

Le club de loisirs du Yacht club Landais met les voiles!

De 6 à 17 ans venez pratiquez la voile loisir et perfectionnement à l’année dans notre Club encadrés par nos moniteurs diplômés.

+33 5 58 43 96 48

Yacht Club Landais

Yacht Club Landais – Plage du Rey 2987 avenue du touring club Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2022-04-01 par