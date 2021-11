Paris Mairie Paris Centre île de France, Paris Yacappella – De la Culture avant toute chose Mairie Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi soir ? De la culture avant toute chose ! Tous les mardis soirs, à 19h, à la mairie de Paris Centre. Depuis 1994, les « Voisins du dessus » se sont produits plusieurs centaines de fois : dans la rue et au Casino de Paris, dans des gares, des piscines ou des jardins et au théâtre de la Gaité (soixante-dix-neuf fois !), à Barce- lone et à Rybinsk (Russie), entre autres. Depuis 2017 « Les Voisins du Dessus » proposaient Yacappella, chorale participative, dans l’an- cienne mairie du IVe à Paris. Yacappella est un rendez-vous où vient qui veut avec simple- ment l’envie de chanter ensemble. À chaque fois de nouveaux thèmes et de nouvelles chansons apprises à plusieurs voix. Aucune connaissance de la musique nécessaire. Un moment de partage multiculturel et multigénérations. Spectacles -> Opéra / Musical Mairie Paris Centre 2 rue Eugene Spuller Paris 75003

