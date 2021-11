Saint-Christophe-sur-Dolaison Gite La Chaponie Haute-Loire, Saint-Christophe-sur-Dolaison Yaacobi et Leidental Gite La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Christophe-sur-Dolaison

Yaacobi et Leidental Gite La Chaponie, 5 novembre 2021, Saint-Christophe-sur-Dolaison. Yaacobi et Leidental

Gite La Chaponie, le vendredi 5 novembre à 20:00

Après une semaine de résidence en Chaponie, la Cie Les Pourparlers vous présente son avant dernier spectacle de l’année 2021 avant une ultime session de “travaux” pour améliorer son théâtre. La reprise prévue en mars 2022. Deux amis tombent soudainement sous le charme des belles formes d’une femme. Autour de ce triangle amoureux se dégage peu à peu l’angoisse de l’existence, le rire, et la réussite ! Ces trois personnages sillonnent la vie telle qu’elle est en marchant, en chantant, en dansant et surtout… en nous étonnant !

12 euros, tarif réduit 10 euros pour les membres de l’association. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Cabaret théâtre Gite La Chaponie La Chaponade, Saint-Christophe de Dolaison Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T23:00:00

