YAAC ELAJI Extend & Play Marseille

Marseille

YAAC ELAJI Extend & Play, 31 mars 2022, Marseille. YAAC ELAJI

Extend & Play, le jeudi 31 mars à 18:00

Du love interespèces et interstyles de jeudi au shop, avec l’homme que l’on nomme Yaac Elaji et son best budy Miles, le doggo qui partage sa vie et choisi ses disques. Au programme 3h de set mi-homme mi-canin, entre house de fiesta et tech pas si sérieuse.

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T21:00:00

