Le Ya Tu Sabes! Salsa Festival est un festival autour de la musique et des danses cubaines. La 3ème édition du festival aura lieu pendant le week-end de Pâques, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2022, à Genève. L’événement propose 4 soirées dansantes animées par des DJs, 3 jours de workshops, des shows, 1 concert live et bien plus encore…! Venez profiter cet évènement unique à Genève! [https://www.yts-festival.com/index.html](https://www.yts-festival.com/index.html) Facebook: [www.facebook.com](http://www.facebook.com) Instagram: @ytsfestival

De CHF 25.- à CHF 200.-

