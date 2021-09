Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Y’a-t-il un homme pour sauver les femmes ? La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Y'a-t-il un homme pour sauver les femmes ?

du mardi 7 septembre au samedi 11 septembre à La Grande Poste

Et si on enterrait la hache de guerre ? Elles n’auraient pas dû croire au prince charmant. Ils n’auraient pas du venir sur leur cheval blanc. Elles n’auraient pas dû coucher le premier soir. Ils n’auraient pas dû la laisser boire. Elles n’auraient pas dû parler de mariage. Ils n’auraient pas dû dire oui. Elles n’auraient pas dû arrêter la pilule. Ils n’auraient pas dû assister à l’accouchement.

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux

2021-09-07T20:00:00 2021-09-07T21:30:00;2021-09-08T20:00:00 2021-09-08T21:30:00;2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T21:30:00;2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T21:30:00;2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T21:30:00

