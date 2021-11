Ya Rayah Dijon, 27 novembre 2021, Dijon.

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2021-11-27

Dijon

EUR 5.5 10 Concert – Hommage à Rachid Taha

À l’occasion du festival Nuits d’Orient, La Vapeur choisit de rendre hommage au grand Rachid Taha, qui mêlait ses racines algériennes aux guitares électriques autant qu’aux sonorités électro. Adulé par de grands artistes internationaux, cet homme engagé a laissé un héritage colossal à sa disparition. Une création revisitant l’œuvre de Rachid Taha mêlera musiciens du cru et proches de l’artiste. La Vapeur a ainsi le plaisir de s’associer à Habib Farroukh (membre de Bab El West et protégé de Rachid Taha) et Yves Aouizerate (son ancien manager) pour diriger ce projet inédit.

La restitution aura lieu en présence d’Hakim Hamadouche – ancien membre de l’Armée Mexicaine, ancien groupe de Rachid Taha.

Le concert sera précédé d’une rencontre avec Yves Aouizerate et de la diffusion du documentaire « La Douce France de Rachid ».

https://www.lavapeur.com/programme/nuits-dorient-ya-rayah-271121

Concert – Hommage à Rachid Taha

