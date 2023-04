Y’a quelqu’un ?! Théâtre de Belleville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Y’a quelqu’un ?! Théâtre de Belleville, 5 mai 2023, Paris. Du vendredi 05 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

vendredi, samedi

de 19h15 à 20h15

.Tout public. A partir de 9 ans. payant – Tarif plein : 26€ – Tarif abonné.e : 11€ – Tarif réduit : 17€ – Tarif – de 26 ans : 11€ « Y a quelqu’un ?! », c’est la rencontre d’un auteur, Hervé Langlois, et de son clown Angelus. Le clown en sa fonction originelle, en son rire rédempteur tragi-comique. Un espace vide. C’est l’anniversaire du clown Angélus, il n’y a personne… Imaginons la terreur angoissante d’un jour d’anniversaire, jour de naissance et de reconnaissance. Personne ne vous appelle, personne ne vient, personne ne vous le souhaite. Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/y-a-quelquun-reprise-2023 0148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/73145-y-a-quelqu-un

