Y’a quelqu’un ? Hervé Langlois Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Rendez-vous au Daki Ling avec « The World Tour Singing ».

Clown



Angelus, un clown, un ange à qui on a coupé les ailes

Il porte un pantalon tutu nuage,

une queue de pie à manches courtes,

une perruque blanche nuage…

Un espace vide…

Et si il y avait eu un anniversaire…

Et si c’était son anniversaire



Y’a quelqu’un ?

Personne

n’est venu pour sa fête d’anniversaire…!

C’est pas possible, il y a

Bien quelqu’un,

c’est son anniversaire !

Il faut !

Il y a quelqu’un ! Des personnes !

Pas personne !

Y a quelqu’un ?

Et puis Y a bien quelqu’un

qui dit il y a quelqu’un ?

(Faut bien)

C’est qui qui dit il y a quelqu’un ?

Et à qui ?

Il y a personne !

Il va falloir créer tout seul coûte que coûte

Son anniversaire

L’ambiance

Ses invités

Son cadeau

Mais l’eau rédemptrice va s’inviter et refléter

in extremis une présence,…?!?!!



Une …lumière…





Mise en scène collaboration artistique Elsa Eskenazi

Collaboration artistique participation mise en scène Yves Dagenais

Dramaturgie Bruno Krief

Assistanat mise en scène Camille Bernaudat

Chorégraphie Valérie Morice

Musique Anna Cordonnier

Conseil artistique Alexandre Pavlata

Photographies Jérôme Barbosa



Sortie publique les samedi 16 mars à 20h30 et dimanche 17 mars à 17h



[Entrée gratuite, tarif au chapeau + Adhésion 2024 à l’association obligatoire 4 €] .

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16



