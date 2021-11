Orléans Théâtre Gérard Philipe Loiret, Orléans Y’A QUELQU’UN ? [Annulé] Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Y'A QUELQU'UN ? [Annulé]

Théâtre Gérard Philipe, le samedi 13 novembre à 16:00

### **Y’A QUELQU’UN ?** « Fermer ! Fermer tout ! Non Dehors c’est l’enfer mais ici c’est dedans. Ici ça va ! Hein fourmi, ici ça va ? » Parce qu’il lui est arrivé quelque chose, Anna s’est enfermée. Pour pouvoir s’en sortir, elle s’invente un monde musical, dans lequel une rencontre lui permet d’accepter son passé et d’affronter ses angoisses. Dans ce théâtre musical, le spectateur se plonge dans les différents tableaux alliant force et poésie. Un jeu d’ombre, des jeux à deux, un tambour, une musique rythmée viennent nous happer et nous enfermer à notre tour dans cet univers attachant.

TARIF ABONNÉS ET ENFANTS (- DE 12 ANS) : 6€ / PLEIN TARIF : 10 €

JEUNE PUBLIC

2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T19:00:00

