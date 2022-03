Y’a qu’à, les acacias ! Vinça, 24 avril 2022, Vinça.

Y’a qu’à, les acacias !

du dimanche 24 avril au jeudi 12 mai à Vinça

“Y’a qu’à, les acacias !” Balade au départ de Vinça, avec mini-conférences botaniques et lectures poétiques en chemin, et double atelier d’écriture. Quatre dates au choix : dimanche 24 et samedi 30 avril, de 10 à 16 heures, dimanche 8 et jeudi 12 mai, de 10 à 16 heures. • • • Merci de prévoir ce qu’il faut pour écrire (papier, carnet ou cahier, stylo ou crayon…), ainsi qu’une tenue pratique permettant de s’asseoir par terre et des protections solaires si besoin. Chaussures de marche indispensables. Environ une heure et quart de marche au total, pour un dénivelé d’une centaine de mètres. Déjeuner tiré du sac (entrée “acacienne” offerte). Les chiens ne sont pas acceptés. • • • Prix par personne : libre participation entre 25 et 55 euros. • • • Le lieu de rendez-vous (à Vinça) sera précisé après inscription. Pour ceux et celles qui acceptent de communiquer leurs coordonnées, organisation possible de covoiturages. Sortie compatible avec les horaires des trains et cars à 1 € (lignes 520, 521, 560, Vernet-les-Bains/Prades/Perpignan). Sous toutes réserves, les samedis, dimanches et jours fériés, départ de Perpignan à 8h10 par un bus de la ligne 560 et arrivée à Vinça à 9h10 ; puis retour à 17h20 par un TER pour une arrivée à Perpignan à 17h54. • • • En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y a pas de jugement, ni d’objectif à atteindre. Le groupe est guidé à travers mini-conférences, discussions, textes lus et partagés, images stimulantes, écoute respectueuse. Ce qui donne le ton, c’est le plaisir d’être ensemble, de se dire, de se lire et de s’entendre, et puis de découvrir des auteurs et artistes. Participer à un atelier d’écriture, c’est en général être étonné et content de soi, de sa créativité présente et à venir. • • • Renseignements et inscriptions : Blandine Margoux, 04 68 96 78 92 [blandine.margoux@hotmail.fr](mailto:blandine.margoux@hotmail.fr) (ou [blandine.margoux.66@gmail.com](mailto:blandine.margoux.66@gmail.com)). Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • • ([https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/](https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/)) [https://www.facebook.com/events/504166774423472](https://www.facebook.com/events/504166774423472) [https://www.facebook.com/events/3023939017916132](https://www.facebook.com/events/3023939017916132) [https://www.facebook.com/events/700856527591344](https://www.facebook.com/events/700856527591344) [https://www.facebook.com/events/5007873379293630](https://www.facebook.com/events/5007873379293630) • • • • • • •

Balade botanique et littéraire, avec ateliers d’écriture

Vinça Sentiers, garrigue et bord de lac Vinça Pyrénées-Orientales



