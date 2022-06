Y’a pas l’temps !, 10 juin 2022, .

Y’a pas l’temps !

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10

Depuis de nombreuses années le Théâtre Joliette propose aux personnes désireuses d’expérimenter le théâtre des ateliers permanents de pratique conduits par le duo Vincent Franchi & Marc Menahem. Des rendez-vous hebdomadaires pour pratiquer, lire, dire et jouer le théâtre. Juin en amateurs permet de porter sur scène le travail de ce groupe.



Convoqué·e·s pour leur répétition hebdomadaire, les 20 comédien·ne·s amateur·trice·s se retrouvent face à une salle remplie. Panique à bord : personne ne les a prévenu·e·s, ils/elles ne sont pas prêt·e·s ! Un étrange message téléphonique va leur lancer un défi impossible : Interpréter vingt scènes du répertoire classique et contemporain le tout en une heure top chrono. Et pas la peine de réfléchir… « Y’a pas l’temps !!! »



Cette année, l’atelier amateur du Théâtre Joliette vous propose une traversée chaotique, performative et drolatique des textes cultes du répertoire théâtral.



Texte d’après une sélection d’auteur·trice·s de l’antiquité à nos jours

Sous la direction de Vincent Franchi & Marc Ménahem

Avec Marion Bayol, Jules Carregi, Éric Cini, Sati Crescitelli, Charlotte Delachaux, Daniel Djivanian, Josiane Ferrara, Marion Friscia, Cathy Germain, Houcine Hemahmi, Annaëlle Hodet, Karim Holzhauer, Clémentine Kenyon, Nicolas Lips, Nadia Mamlouk, Magali Mussotte, Luc Priori, Cécile Robert & Marguerite Valcin



Atelier permanent de pratique amateur



Juin en amateurs avec la FNCTA

Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Y’a pas l’temps ! » au Théâtre Joliette-Minoterie.

