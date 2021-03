Y’A PAS BON LES CLICHÉS ou la déconstruction des préjugés racistes Clermont ferrand, 10 mars 2021-10 mars 2021, Clermont-Ferrand.

Y’A PAS BON LES CLICHÉS ou la déconstruction des préjugés racistes

Clermont ferrand, le mercredi 10 mars à 18:00

LIVE Facebook / Page Marc Production Médiatique – Clermont Ferrand 63

Marc-Alexis Roquejoffre, journaliste, présentateur et producteur d’émissions radio et vidéo, animera la médiation menée de Ali Guessoum.

– Mercredi 10 mars entre 18h00 et 19h15

– Le Replay sera ensuite partagé à la communauté de Marc Production et celle de Remembeur avec diffusion d’extrait pendant la semaine d’Éducation à la lutte contre le racisme

Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission et l’échange comme finalité, les 25 affiches de « Y’A PAS BON LES CLICHÉS », posent un regard inédit sur notre société et le vivre ensemble.

Cette exposition citoyenne et militante évoque les maux d’aujourd’hui comme ceux d’hier, parmi lesquels le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, et livre au public, toutes générations confondues, une précieuse lecture mémorielle. Elle valorise ainsi une histoire trop souvent méconnue, celle des « sans-voix » doublement discriminés, de par leur vécu et leur absence d’un récit national commun.

Médiation de sensibilisation pour mieux comprendre la construction des préjugés dans les imaginaires.

