Y’A PAS BON LES CLICHÉS, ou De la déconstruction des stéréotypes et des préjugés racistes Collège La Carrière, 19 mars 2021-19 mars 2021, Saint-Avold.

du vendredi 19 mars au mercredi 31 mars à Collège La Carrière

Citoyenne et militante, cette exposition conçue par Ali Guessoum, évoque les maux d’aujourd’hui comme ceux d’hier, parmi lesquels le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme et livre au public, toutes générations confondues, une précieuse lecture mémorielle. En explorant les relations de la France avec ses populations colonisées puis ses immigrés et étrangers, l’exposition revient sur plus d’un siècle de stéréotypes. Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission et l’échange comme finalité, l’association Remembeur propose un récit graphique vivant et signifiant permettant à tous de mieux connaître et comprendre la construction des préjugés dans les imaginaires. Elle rappelle l’apport considérable des Français venus d’ailleurs, permettant à chacun de s’identifier et de se réapproprier un patrimoine culturel commun.

Dans le cadre de la Semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme en mars 2021, et de la 7ème édition Festival Migrations en Moselle : Du 19 au 31 mars au Collège La Carrière de SAINT-AVOLD (57), et en partenariat avec l’Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Entrée Libre

Des œuvres graphiques, aux slogans publicitaires détournés sous l’angle de l’humour, proposent un récit vivant et signifiant pour mieux comprendre la construction des préjugés et des stéréotypes.

Collège La Carrière 56 rue de la carrière 57500 Saint- Avold Saint-Avold Moselle



2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T18:00:00