« Y’a pas bon les clichés » : exposition d’utilité publique ! Centre social et culturel J2P Paris, 2 octobre 2023, Paris.

Le mardi 10 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

Du lundi 02 octobre 2023 au vendredi 20 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission mémorielle comme finalité, cette exposition citoyenne d’œuvres graphiques aux slogans publicitaires détournés pose un regard inédit sur notre société et le vivre ensemble, et permet de mieux connaître et comprendre la construction des stéréotypes dans les imaginaires.

Cette exposition citoyenne et militante évoque les maux d’aujourd’hui comme ceux d’hier, parmi lesquels le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, et livre au public, toutes générations confondues, une précieuse lecture mémorielle. Elle valorise ainsi une histoire trop souvent méconnue, celle des « sans-voix » doublement discriminés, de par leur vécu et leur absence d’un récit national commun.

La médiation autour de l’exposition animée par un expert permet de contextualiser chaque affiche et d’éclairer les intentions de l’artiste. L’objectif est d’ouvrir un dialogue autour de l’exposition et d’inviter les spectateurs à réfléchir sur leur propre système de représentation qui qui peut pousser à produire soi-même des stéréotypes discriminants.

Séance de médiation tout public mardi 10 octobre à 14h

Centre social et culturel J2P 17 rue Petit 75019 Paris

Contact : https://remembeur.com/ remembeur2@gmail.com https://www.facebook.com/remembeur.asso https://www.facebook.com/remembeur.asso https://remembeur.com/

@remembeur