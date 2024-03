Y’A DU MACRON A SE FAIRE – Les Chansonniers Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T06:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T06:30:00+02:00

On connaît la vieille rengaine. Peut-on rire de tout ?

Avec les chansonniers, oui ! Eux ont l’art et la manière d’aborder et de mettre en rire les sujets les plus délicats dans un monde où l’intolérance prospère en majesté. Heureusement pour nos zygomatiques, pour ces mousquetaires de l’humour, point de sujet tabou. Ils savent nous faire rire de tout avec élégance, subtilité et intelligence.

De nos politiques bien sûr, mais aussi des peoples, des médias et de cette information en continu, devenue perpétuelle, qui peu à peu atrophie les consciences.

N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau spectacle. En ces temps de doute et d’incertitude, il y a vraiment du Macron à se faire et les chansonniers des DeuxÂnes sont plus que jamais un bol d’air et de liberté.

Production : Théâtre des 2Ânes

Avec : Florence Brunold, Jacques Mailhot, Michel Guidoni et Gilles Détroit

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/y-a-du-macron-a-se-faire-les-chansonniers-la-baule-escoublac.html »}]

FAMILLE JEUNESSE