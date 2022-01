Y’A D’LA JOIE ! Saint-Orens-de-Gameville, 19 avril 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

Y’A D’LA JOIE ! ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

2022-04-19 15:00:00 – 2022-04-19 ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville

26 EUR Une fois encore ces artistes seront réunis pour une jolie histoire pleine d’émotions et d’humour et plongés dans l’univers de la France sous l’Occupation.

A l’instar des films comme « Le Mur de l’Atlantique », « La Traversée de Paris » ou encore « L’As des As », vous pourrez retrouver des personnages hauts en couleur dans un décor et des costumes de cette époque tourmentée mais durant laquelle a été puisé une source d’inspiration joyeuse.

Le programme reprendra des grands standards de la chanson française d’hier mais aussi d’aujourd’hui pour raconter une histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour votre plus grand bonheur !

La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco porte bien son nom !

dernière mise à jour : 2022-01-24 par