Marine Chagnon, mezzo-soprano – Bastien Rimondi, ténor – Timothée Hudrisier, piano Ravel, Offenbach, Bernstein, Rossini, Bizet, Meyerbeer, Simóns, Poulenc, Strauss, Barbara, Rachmaninov, Finzi, Delibes, Cocciante, Bonis, Gershwin Y’a d’la joie ! Dans un programme gai et varié, trois jeunes artistes de talent célèbrent leurs retrouvailles musicales. Leur choix d’œuvres éclectiques – de la mélodie française à la comédie musicale américaine, en passant par la chanson et l’opérette – est le gage d’un retour à la scène jubilatoire et festif, et une joyeuse clôture du Festival ! Concerts -> Classique Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75

Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/ 0140200920 reservation@jeunes-talents.org Concerts -> Classique Musique;Plein air;En famille

