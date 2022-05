Y’A D’LA JOIE !, 8 mai 2022, .

Y’A D’LA JOIE !

2022-05-08 – 2022-05-08

Fêtons Ensemble la liberté et la joie d’être réunis ! Une journée festive avec un programme riche: Commémorations du 8 mai 1945, exposition témoignages Lassay en 44 par les collégiens de Lassay, Concours des peintres dans la rue, Marché de créateurs et producteurs locaux, expositions de tracteurs et cyclomoteurs anciens, manège, 50 jeux en bois, restauration sur place !

Autour du 8 mai 1945, une journée avec des animations pour fêter ensemble le printemps et le bonheur d’être réunis !

famillesrurales.lassay@gmail.com

