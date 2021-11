Arles My Beers Arles Arles, Bouches-du-Rhône Y2K My Beers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Y2K My Beers Arles, 13 novembre 2021, Arles. Y2K

My Beers Arles, le samedi 13 novembre à 19:00

Le groupe y2k débarque au My Beers Arles avec le meilleur du Rock Alternatif 90’s : Green day, The Offspring, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Muse, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Blur, Guns N’ Roses, The Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine…

Entrée libre

♫ROCK COVERBAND♫ My Beers Arles 22 Av. de la Libération, 13200 Arles Arles Trébon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu My Beers Arles Adresse 22 Av. de la Libération, 13200 Arles Ville Arles lieuville My Beers Arles Arles