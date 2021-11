Y2K La Scène, 24 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Y2K

La Scène, le mercredi 24 novembre à 19:30

Soirée Verni(pa)sage à la Scène ! Art & Rock n’ Roll ! Histoire de casser un peu les codes du vernissage, et d’apprécier l’art pour l’art, en mode pas sage Question bande son ça va secouer avec Y2K et son best of du Rock Alternatif 90-2000 : Green day, Noir Désir, ACDC, Offspring, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Nirvana, Rage Against the Machine, Metallica, Blur, Guns N’ Roses, The Smashing Pumpkins…

Entrée libre

♫ROCK COVERBAND♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T19:30:00 2021-11-24T23:00:00