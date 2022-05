Y.O.L.O Boulogne-sur-Mer, 2 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

Y.O.L.O Carré Sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer

2022-06-02 – 2022-06-02

Carré Sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer APERO-CONCERT CHANSON

jeudi 2 juin à 19H

Certes, on ne vit qu’une fois (« You Only Live Once »), mais on peut écouter Y.O.L.O plusieurs fois et sans modération !

Ce groupe de chanson joue une musique aux influences multiples, puisant dans le jazz, le blues, le rocksteady, taquinant même parfois le flamenco. Soutenu par une section cuivre, porté par une voix façon Mano Solo, le groupe joue ses propres compos comme des reprises.

Un véritable voyage émotionnel et musical !

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

+33 3 21 87 37 15

