Y Experience : Découverte de la conduite ferroviaire Cité du Train – Patrimoine SNCF, 9 avril 2022, Mulhouse.

du samedi 9 avril au samedi 8 octobre à Cité du Train – Patrimoine SNCF

En 2022, la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, vous propose plusieurs journées de découverte des métiers de la conduite d’engins ferroviaires avec un temps de pratique sur les voies du musée ! ​ Saviez-vous qu’il appartient au conducteur de ligne de vérifier lui-même son engin moteur avant d’effectuer la mise en tête de rame ? Ou que le trafic ferroviaire fait l’objet d’une signalétique particulière qu’il faut maîtriser sur le bout des doigts ? Le temps d’une journée, et quelles que soient vos connaissances, venez découvrir ce monde passionnant accompagnés de passionnés : les bénévoles de la Cité du Train. ​ **LE YOYO DES MANŒUVRES** **​** Pour le service des manœuvres dans les gares ou la desserte des embranchements particuliers, on utilise de petites locomotives diesel de faible puissance : les locotracteurs. Leurs fréquents aller-retour sur les voies, et leur numéro de série commençant par Y leur valu le surnom de « yoyo ». À l’occasion de ces journées de découverte, c’est sur ce matériel – doté d’une livrée « Cité du Train » – que vous pourrez faire vos classes, accompagnés des bénévoles du musée. ​ **DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :** * **​** 10h : Café de bienvenue, présentation du musée et de ses missions * 11h : Formation théorique autour des métiers de la conduite (sécurité, signalisation, comportement dans les voies…) et explications sur le fonctionnement d’un locotracteur Y 7100. * 12h30 : Déjeuner * 14h : Pratique (conduite et manoeuvres) * 17h : Fin de la journée **INFOS PRATIQUES :** * ​ Dates : les samedis samedis 9 avril, 7 mai, 18 juin, 10 septembre et 8 octobre 2022 * Uniquement sur réservation préalable * Limité à 6 personnes par session* * Âge minimum : à partir de 18 ans * Tenue requise : vêtements robustes ne craignant pas la graisse et les salissures, chaussures de sécurité ou de marche montantes (le reste du matériel est fourni par le musée). * Tarif : 95€* (comprend l’adhésion à l’association, la formation et le repas de midi)

Tarif unique : 95€

Le temps d’une journée, et quelles que soient vos connaissances, venez vous essayer à la conduite ferroviaire, accompagnés de passionnés : les bénévoles de la Cité du Train.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-09-10T10:00:00 2022-09-10T17:00:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T17:00:00