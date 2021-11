Y en a qui racontent Besançon, 28 février 2022, Besançon.

Atelier de pratique artistique

Le conte. Un conteur est un menteur qui dit la vérité. Le conte est une pratique ancestrale commune à tous les êtres humains. C’est un art de mémoire et de transmission. Ce n’est pas réservé aux enfants qui ont du mal à s’endormir. C’est un art qui surprend, qui fait peur, qui chante et qui marque. Écouter une histoire, c’est en créer sa propre version. On raconte une histoire pour livrer un secret que chacun·e emportera chez soi.

Du 28 février au 5 avril 2022 ; Chaque lundi de 20h à 22h

gestion.tufc@gmail.com https://www.theatre-universitaire-fc.fr/

