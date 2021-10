Y aller voir de plus près Théâtre de la Ville – Abbesses, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 octobre au 29 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 21h20

payant

La chorégraphe humaniste et philosophe engage une réflexion salutaire sur la guerre et la violence. Un spectacle plus qu’essentiel !

Irréductible, révoltée et combative, Maguy Marin n’en est pas moins poète et philosophe. Bref, indispensable. Au fil de son oeuvre se dessine en creux l’utopie d’un monde plus juste, socialement comme politiquement. Forte de sa clairvoyance engagée, elle interroge aujourd’hui les façons dont nous abordons l’histoire et se penche sur les mécanismes qui font plonger une société d’hommes et de femmes dans la violence et la barbarie. À partir de l’Athénien Thucydide, philosophe et historien, s’engage une réflexion vitale pour éviter la guerre, menée grâce aux lumières de penseurs qui ont vécu et analysé la violence humaine avant notre ère. Sur scène, deux femmes et deux hommes nous guident à travers ce processus de recherche, pour mieux comprendre comment nos impulsions destructrices peuvent l’emporter sur notre empathie naturelle.

Chaque soir à 19h30 et dimanche 24 octobre en matinée à 14H30, nous vous proposons une introduction par Daniel Loayza, qui donnera des éléments de contexte sur La Guerre du Péloponnèse de l’historien athénien Thucydide, sujet même du spectacle de Maguy Marin.

Ancien élève de l’ENS et professeur agrégé de lettres classiques, Daniel Loayza a notamment traduit Eschyle, Sophocle ou Platon. Au théâtre, il collabore régulièrement avec Georges Lavaudant.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

