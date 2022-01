Y aller voir de plus près L’Espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Y aller voir de plus près

du mardi 5 avril au mercredi 6 avril à L'Espal

du mardi 5 avril au mercredi 6 avril à L’Espal

Deux hommes et deux femmes manipuleront des objets et endosseront des costumes tout droit sortis de l’Histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide pour démonter les mécanismes de la guerre et comprendre pourquoi, depuis l’Antiquité, les êtres vivants que nous sommes ne jurent que par la mort… Deux hommes et deux femmes manipuleront des objets et endosseront des costumes tout droit sortis de l’Histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide pour démonter les mécanismes de la guerre. L’Espal 60 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:20:00;2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T21:20:00

