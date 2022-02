Y-a t’il un âge pour désirer ? Association bistrot Mémoire Rennais Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

* Mercredi 09/02 15h-17h : ** »A la découverte des actions de lamaison des aînées et des aidants! »** avec Guiselin Soizic, Responsable de la Maison des Aînés et des Aidants et Coordinatrice du CLIC * Mercredi 23/02 15h-17h : ** »La campagne nous accueille: souvenir »** avec Christine Desilles, agricultrice et membre de l’association Accueil Paysan * Vendredi 25/02 14h-16h : ** »Commentmobiliserles capacités préservées d’une personne atteinte de lamaladie d’Alzheimer ou apparentée »** avec Halina Jonczy et Amandine Besnard Inscription obligatoire Bistrot Mémoire Rennais Association bistrot Mémoire Rennais 11 Rue Denis Papin, 35000 Rennes Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

